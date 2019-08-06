"Динамо" програє після першого тайму у матчі проти "Брюгге": відео голу

Київське "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пропустило гол у першому таймі. З пенальті відзначився Ванакен.

"Динамо" активно розпочало матч, одразу захопивши ініціативу. Вже на першій хвилині зустрічі кияни заробили право на штрафний, після якого вимагали пенальті. На думку гравців "Динамо", м’яч під час прострілу влучив у руку супернику. Але арбітр лише розвів руками.

До слова: Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Натомість вже на 4-й хвилині "Динамо" могло забивати. Атака в дотик – і удар Караваєва з меж штрафного майданчика. Але м’яч пролетів вище воріт.

Вже з 5-ї хвилини "Брюгге" провело дві атаки, коли могло забивати. Спочатку Персі Тау не зміг забити, коли пробивав з гострого кута. Бойко видав чудовий сейв, але не зумів зафіксувати м’яч. Та ніхто з суперників не встиг на добивання

А вже за мить Девід Окереке доволі легко пройшов захист "Динамо", обігравши суперника у штрафному майданчику. Він пробивав під перекладину, але знову "Динамо" врятував Бойко.

Відповідь киян – теж дві поспіль атаки. Але Буяльський не зумів як слід пробити, а Бєсєдін не реалізував вихід сам на сам з Міньйоле.

В середині першого тайму "Брюгге" двічі під час однієї атаки могло забити. Однак перший раз суперник відправив м’яч вздовж лінії воріт. Але атака продовжилася. Послідував навіс, після якого небезпечно пробивав Вормер. Та Бойко зреагував на цей удар, впевнено впіймавши м’яч.

На 36-ій хвилині у ворота "Динамо" було призначено пенальті. Караваєв збив суперника. Фол був вже за лінією, і арбітр вказав на 11-метрову позначку. Удар чітко реалізував Ванакен, пробивши у кут воріт.

Після цього "Брюгге" почав більше контролювати гру. В одному з моментів Бойку навіть довелося виходити за межі свого штрафного майданчика, де він на мить випередив суперника, вибивши м’яч тому з під ніг. Правда без зіткнення не обійшлося. Але голкіпер зумів продовжити гру.

За мінімальної переваги "Брюгге" у рахунку команди пішли на перерву.