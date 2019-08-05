Брюгге – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Брюгге – Динамо: прогноз на матч 6 серпня 2019 – Ліга чемпіонів
Брюгге – Динамо прогноз букмекерів

Київське "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стартує виїзним матчем проти "Брюгге". Букмекери оцінили шанси киян виграти матч у Бельгії, а також пройти у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч між цими командами відбудеться у вівторок, 6 серпня.

Брюгге – Динамо: прогноз на матч

У третьому кваліфікаційному раунді "Динамо" випав один з найважчих суперників – бельгійський "Брюгге". Тож киянам треба докласти чимало зусиль, щоб пройти бельгійський клуб.

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"Динамо" не є фаворитом цієї пари. У більшості випадків букмекери оцінюють шанси обох команд на прохід у наступний раунд як рівний. А деякі навіть віддають перевагу саме "Брюгге".

Тож для "Динамо" буде важливо привезти позитивний результат з Бельгії. Однак зробити це буде вкрай важко. Перші три матчі в новому сезоні кияни зіграли на виїзді. Матч проти "Брюгге" буде четвертим. А між іграми в єврокубках "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України.

До слова: "Динамо" отримало потенційного суперника у раунді плей-офф Ліги чемпіонів, якщо пройде "Брюгге"

Прогноз від William Hill

Провідна букмекерська контора William Hill оцінила перемогу "Динамо" коефіцієнтом 4,0. Щодо перемоги "Брюгге", то коефіцієнт на такий підсумковий результат 1,91. Нічия у матчі – 3,5

Прогноз від Favorit

Їх експерти не надто вірять у перемогу "Динамо" у першому матчі. Коефіцієнт на звитягу української команди – 3,95. На перемогу "Брюгге" приймають з коефіцієнтом 1,94. Нічия у першому матчі – 3,45.

Щодо проходу у наступний раунд, то і тут перевага на стороні "Брюгге" – 1,77 на противагу 2,01 на прохід "Динамо".

Прогноз від PariMatch

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили у PariMatch – 4,10. Щодо перемоги "Брюгге", то вона оцінена в 1,92. Нічия – 3,45.

Натомість шанси на прохід у наступний раунд до першого матчу в обох команд рівний – по 1,90.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів Динамо
Джерело: 24 канал
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