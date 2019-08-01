"Брюгге" офіційно залишився без свого лідера перед іграми з "Динамо"

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"Брюгге" залишився без лідера
"Брюгге" залишився без лідера / ФК "Борнмут"

Футболіст "Брюгге" Арно Груневелд офіційно став гравцем англійського "Борнмуту".

Цей трансфер обійшовся клубу АПЛ в 15 мільйонів євро, повідомляє прес-служба "вишень".

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Груневелд був одним з лідерів "Брюгге", таким чином, він вже не допоможе бельгійському клубу в протистоянні з "Динамо" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні на його рахунку 20 матчів і 5 забитих м'ячів за "Брюгге" і 4 результативні передачі.

В кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зустрінеться з "Брюгге" на виїзді 6 серпня, а матч-відповідь відбудеться 13-го на НСК "Олімпійський".

Спорт 24 писав, що "Брюгге" назвав півзахисника Карлоса де Пену головним героєм матчу за Суперкубок України проти "Шахтаря" (2:1).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів
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