"Брюгге" отримав підсилення перед матчем з "Динамо" у Лізі чемпіонів

Вінгер "Брюгге" Крепін Діатта відновив тренування в загальній групі. Відтак він зможе зіграти проти "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів у Києві у вівторок, 13 серпня

Діатта пропустив початок сезону "Брюгге", адже клуб надав йому додаткову відпустку на два тижні. Все через те, що гравець виступав за збірну Сенегалу на Кубку африканських націй. Там він дійшов з командою до фіналу, де поступився Алжиру.

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У минулому сезоні 20-літній Діатта зіграв у 28 матчах за "Брюгге". Він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, "Динамо" поступилося у першому матчі "Брюгге" в Бельгії. Відтак все вирішиться між командами у вівторок, 13 серпня, у Києві на НСК "Олімпійський". Переможець цієї пари у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари "Базель" – ЛАСК. У першому матчі австрійська команда дещо неочікувано перемогла на виїзді "Базель".