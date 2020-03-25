"Брюгге" викупить контракт Соболя у донецького "Шахтаря"

Бельгійський "Брюгге" серйозно націлений на підписання повноцінного контракту із українським захисником донецького "Шахтаря" Едуарда Соболя. Зараз футболіст грає на правах оренди у бельгійців.

Бельгійці мають намір зробити трансфер повноцінним вже найближчим часом. Сам гравець теж сподівається, що клуби дійдуть до спільної згоди, щодо його повноцінного переходу у "Брюгге".

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В орендній угоді гравця зазначено, що опція викупу становить чотири мільйони євро. Бельгійці сподіваються, що "Шахтар" зробить якусь знижку.

Як повідомляє видання Voetbal24, угода між двома сторонами майже близька до завершення.

Додамо, що у 26 поєдинках чемпіонату Бельгії Едуард Соболь віддав чотири результативні передачі.

Під час зимової перерви "Брюгге" зіграв товариський матч проти нідерландського ПСВ в Катарі. український захисник відзначився неймовірним голом та допоміг команді перемогти.

Соболь відзначав, що він не знайшов спільної мови із тренерським штабом донецького клубу: "З Паулу Фонсека у мене взагалі не було шансів. Коли він прийшов, я поїхав на збори. А потім як завжди: "Все добре, молодець, але краще піти в оренду".

Додамо, що Едуард Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". Взимку 2013 року перейшов у донецький клуб. Спробував свої сили гравець і в чеському чемпіонаті у складі "Славії", де став із командою володарем кубка Чехії (2018).

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