"Брюгге" й "Динамо" у Лізі чемпіонів розсудить щасливий для українців арбітр

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Хав'єр Естрада Фернандес
Хав'єр Естрада Фернандес / .lalasport.com

Комітет арбітрів УЄФА призначив суддівську бригаду з Іспанії для роботи на першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між бельгійським "Брюгге" та київським "Динамо". Арбітр в полі – Хав'єр Естрада Фернандес.

43-річний рефері працює на матчах Ла Ліги з 2009-го, ліцензію ФІФА має з 2011-го. Раніше у своїй кар'єрі матчі "Динамо" в єврокубках не обслуговував.

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У послужному списку іспанця значиться лише один поєдинок за участю української команди: в раунді плей-оф Ліги Європи-2016/2017 донецький "Шахтар" обіграв на виїзді турецький "Башакшехір" (2:1).

Асистенти арбітра – Роберто Алонсо Фернандес, Теодоро Собріно Маган. Четвертий арбітр – Пабло Гонсалес Фуертес.

Матч "Брюгге" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 6 серпня, в Брюгге на стадіоні "Ян Брейдель", початок – о 21:30 за київським часом. До цієї гри шляхи киян з "Брюгге" ніколи не перетиналися.


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)

Статистику "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Ліга чемпіонів
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