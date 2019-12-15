Бубка голосував проти відсторонення Росії від Олімпіади: правда чи ні

Серед так званих ЗМІ набирає популярності новина, що президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді.

Першим серед українських ЗМІ про це повідомило видання "Чемпіон". У своєму матеріалі воно посилається на твіт такого собі Andryulik.

"Поки ви спите в МОК голосували. 23 представники проголосували за підтвердження про заборону приймати Росії участі в Олімпіаді, одна країна це Україна (Сергій Бубка) проти заборони і щоб дозволили деяким спортсменам брати участь під прапором Росії на Олімпіаді", – написав Andryulik (правопис збережено).

Пока вы спите в МОК голосовали. 23 представителя проголосовали за подтверждение о запрете принимать России участия в Олимпиаде, одна страна это Украина (Сергей Бубка) против запрета и чтоб разрешили некоторым спортсменам участвовать под флагом России на Олимпиаде. — ANDRYULIK (@Andryulik) December 15, 2019

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Вже згодом це повідомлення підхопили й інші ЗМІ. Але спортивних серед них не було. Адже ніякого голосування не було. Та це не зупинило так званих "журналістів". Деякі навіть дали інформацію про це голосування з посиланням на видання "Гордон". Однак не помітили, що мова йде про події 2016 року та Олімпіаду в Ріо.

За що у 2016 році голосував Бубка?

Допінг-скандал з російськими спортсменами виник мало не після зимової Олімпіади-2014, яку приймала Сочі. Тоді ж розпочалося розслідування, яке підтвердило махінації з допінгом. Тож перед Олімпіадою в Ріо-2016 Міжнародний олімпійський комітет і визначав, чи допускати російських спортсменів до турніру.

Тоді Виконком МОК прийняв рішення допустити збірну Росії на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Члени виконкому Міжнародного олімпійського комітету майже одноголосно проголосували за те, щоб рішення щодо участі збірної Росії Олімпіади-2016 брали міжнародні спортивні федерації. Серед 15 членів виконкому на засіданні був присутній Сергій Бубка, який також є президентом НОК України. За словами одного з російських спортивних чиновників, Бубка у питанні відсторонення РФ з Олімпіади-2016 підтримував російську сторону.

Чи міг голосувати Бубка за те, щоб допустити росіян на Олімпіаду у 2019 році?

Ні. Адже Міжнародний олімпійський комітет не організовував ніякого голосування після рішення WADA. Адже МОК ще 9 грудня заявив, що підтримує рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки. У заяві, зокрема, говориться, що представники олімпійського руху підтримали одноголосне рішення виконавчого комітету WADA. До цього воно було схвалене олімпійським самітом і виконкомом МОК. Крім того, позицію WADA щодо Росії підтримали й в Міжнародному паралімпійському комітеті.

Нагадаємо, ще 9 грудня 2019 року WADA відсторонила Росію на 4 роки від участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу. Російські спортсмени, за винятком "найбільш підозрілих", зможуть виступати лише у нейтральному статусі, без триколора та гімну Росії. Заборона не торкається чемпіонатів Європи та етапів Кубка світу, а стосується: Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, Юнацьких олімпійських ігор та Чемпіонатів світу.

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Рішення є доволі однозначне. Хоча воно набере чинності через 21 день або після розгляду апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS). Та навряд чи для цього потрібно голосування МОК.

Тож вся інформація, яка шириться мережею про голосування Бубки за допуск росіян на Олімпіаду – або неуважність журналістів, або бажання поширити фейк на скандальній темі.