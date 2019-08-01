Будь-хто у бою проти Ломаченка буде андердогом, – Кемпбелл

Люк Кемпбелл 31 серпня вийде в ринг проти українця Василя Ломаченка. Це буде бій за вакантний титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC, а також за чемпіонські пояси WBA та WBO, які належать українцю.

Кемпбелл дав інтерв'ю виданню Sky Sports, де поділився своїми очікуваннями протистояння з Ломаченком.

"Будь-хто, хто виходить проти Ломаченко, буде андердогом. Це зрозуміло і без слів. Але це не особливо мене турбує. Я сфокусований, рішучий, я вірю у свою перемогу в цьому бою. Це 12-раундовий бій, і я вірю, що це правильний час. Все, що було в моїй кар'єрі, відбувалося не просто так. Я себе відмінно відчуваю, позитивно налаштований. Фізично та ментально я в кращій формі, в якій коли-небудь був. Зараз мій час", – заявив Кемпбелл.

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При цьому він заявив, що може перемогти Ломаченка. Хоча і не сподівається на свою фізичну перевагу – вищий ріст та розмах рук.

Я думаю, справа в підготовці. До вечора дня бою я повинен стати кращим, наскільки зможу. Я повинен виправити всі помилки, які я допускав. Справа не в тому, що він може і що він робить, справа в тому, що я можу робити, що я можу показати на практиці, що я можу вдосконалити до бою,

– переконаний боксер.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок відбудеться на The O2 Arena.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.