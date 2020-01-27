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Буде багато емоцій, – Мілевський анонсував матч з київським "Динамо"

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Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський анонсував в Instagram майбутній поєдинок проти своєї колишньої команди – київського "Динамо".

27 січня київське "Динамо" буде протистояти своїм колегам з Бреста. Саме битва динамівців стане родзинкою ігрового дня, адже там буде окрема сюжетна лінія: проти свого колишнього клубу зіграють Артем Мілевський та Євген Хачеріді.

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О 16:00 за Києвом буде крутий матч проти моєї улюбленої команди. Буде багато емоцій, бруду не буде. Friendly game, топимо кожен за своїх,
– сказав Мілевський.

До слова, три дні тому клуб з Бреста вже протистояв українському "Маріуполю", зігравши з азовцями 2:2. Один з голів забив саме Мілевський.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо
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