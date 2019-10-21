Буде складний матч, це небезпечна команда, – тренер "Шахтаря" про гру з "Динамо" Загреб

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами перед матчем проти "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів.

Срна анонсував трансфер. Яку лінію збираєтеся посилювати?

– Ми не будемо про це говорити. Не знаю про що мова, будемо обговорювати завтрашній матч.

До слова: "Шахтар" здійснив гучний трансфер

– Чи плануєте ви продовжити переможну серію українських команд над хорватськими в обох матчах з "Динамо"?

– Коли підходимо до матчу, розглядаємо в контексті того, що хочемо перемогти. Поважаємо суперника, він теж хоче перемогти. Статистика нічого не означає. Важливий тільки настрій гравців, гра на полі. Світ побудований на числах, але це нічого не означає. Важливий тільки завтрашній матч.

– Чи дивилися ви матчі "Динамо" в чемпіонаті Хорватії? Які висновки?

– Подивився близько 10 матчів в Лізі чемпіонів, внутрішньому чемпіонаті. Буде складний матч. Загребське "Динамо" від зустрічі до зустрічі змінює тактичну схему, іноді робить це навіть упродовж матчу. Але у них є шаблонні дії. Закидання на форварда, підключення інсайдів. Це небезпечна в атаці команда.

– Чи готовий Ісмаїлі зіграти, провести повний матч?

– Готовий, всі, хто прибув до Харкова, готові виступити в завтрашньому матчі.

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– Найближчий резерв непогано себе проявив, це додає складності при виборі складу?

– У кожної команди є основний склад. Є багато гравців, які також працюють, щоб отримати ігровий час. Я ними задоволений, вони показали себе добре в останніх поєдинках. Деякі з них тільки на початку кар'єри. Але вони прогресують, додали. Мені все складніше приймати рішення про стартовий склад. Але головне, щоб хлопці продовжували показувати якісний футбол.

– Який стан Соломона?

– Хлопці прибувають після матчів збірних. Не було сенсу привозити з собою гравця, який би не був готовий до матчу Ліги чемпіонів. Приїхали ті, хто готовий на всі 100%.

Відео пресконференції Луїша Каштру

Що відомо про матч "Шахтар" – "Динамо" Загреб?Поєдинок в рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 22 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри о 19:55. Головним рефері поєдинку буде Антоніо Матеу Лаос.

До матчу з хорватськими "динамівцями" донеччани провели матч 11 туру чемпіонату України. "Гірники" знищили "Колос" з рахунком 6:0.

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Наразі "Шахтар" єдиний клуб з топ-ліг Європи, який не зазнавав втрат на внутрішній арені.