Будемо намагатися вдома голосно грюкнути дверима, – Скрипник про поразку "Зорі" в Лізі Європи

Луганська "Зоря" не надто вдало зіграла перший матч кваліфікації Ліги Європи. Команда на виїзді поступилася "Еспаньйолу".

Нагадаємо, "Зоря" першою забила в Барселоні, але тричі пропустила у другому таймі. Один з голів забив колишній нападник донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра.

Як це було: "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи

"Поки у нас були сили, ми намагалися грати вперед. Забитий гол нас, звичайно, порадував. Але наші сили не безмежні. Будемо намагатися будинку голосно грюкнути дверима. Дуже втомилися. Непростий переліт попереду, гра чемпіонату, а потім чекаємо в гості "Еспаньйол". До того моменту, поки у нас будуть шанси боротися, ми, звичайно, будемо це робити. З таких результатів можна робити позитивний підсумок. Повторюся, ми будемо боротися", – заявив після матчу головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник.

При цьому тренер "Зорі" відзначає, що шанси у його команди є. Попри те, що футболісти зіграли вже 9 матчів за 27 днів.

"Було видно, що команда втомилася. То в одного гравця судоми, то в іншого. Однак нам лестить те, що "Еспаньйол" в Барселоні не "закрив" гру. Їдемо з інтригою додому. Два м'ячі забити важко, але ми будемо намагатися. Шанси є", – підсумував Віктор Скрипник.

Нагадаємо, матч-відповідь "Зоря" – "Еспаньйол" відбудеться 29 серпня у Запоріжжі.