Будинки Неймара: якою розкішною нерухомістю володіє зірковий футболіст

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Неймар і його будинки
Неймар і його будинки / Колаж 24 каналу

Неймар – один з найвідоміших футболістів сучасності, якого в своєму складі хочуть бачити найпрестижніші клуби планети.

Футболіст відомий не лише свою майстерною грою, але й слабкістю до розкішного способу життя. Чого лише вартують будинки Неймара. Їх у нього по декілька на різних континентах.

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Далі у матеріалі дізнайтесь більше про нерухомість зіркового бразильського футболіста.

Маєток в Бразилії

На батьківщині футболіст володіє просторим маєтком, який оцінюють у 8 мільйонів євро. Дизайн будинку виконаний у сучасному стилі. Поруч з будинком є тенісний корт, а на задньому дворі – власний вертолітний майданчик.

Неймар будинок Бразилія
Власний тенісний корт у будинку Неймара в Бразилії 

Всередині будинку багато рослин, оригінальні сходи, які ведуть на верхні поверхи.

У зоні їдальні величезний обідній стіл, над яким багато світильників, що додає затишку простору. У будинку є власний басейн і величезний тренажерний зал.

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Будинок Неймара у Бразилії: дивіться фото

 

 

Особняк у Барселоні

Будинок в Іспанії Неймар купив неподалік від своїх тодішніх одноклубників Мессі та Суареса.

Бразилець оселився в найбільш елітному та престижному районі на заході столиці Каталонії у так званій високій зоні міста в окрузі Ліс Кортс.

Площа особняка – 1000 квадратів, включаючи величезний басейн, гараж і п'ять спальних кімнат.

Дивіться відео, як виглядає особняк Неймара у Барселоні:

Будинок біля Парижа

Після переходу у французький "ПСЖ" Неймар обзавівся черговим розкішним особняком. В елітному передмісті Парижа він придбав гігантський кількаповерховий будинок.

За даними ЗМІ, його площа майже 5 тисяч метрів квадратних і футболіст орендує його за понад 14 тисяч євро на місяць.

У ньому вже звично є басейн, просторі тераси, тренажерний зал, сауна і зона відпочинку.

Неймар будинок Париж
Будинок, який Неймар винаймає біля Парижа

Екскурсія по будинку Неймара у Парижі: дивіться відео

 

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Теги: Футбол Спорт Новини нерухомості Новини нерухомості світу Новини Спорту Неймар Зіркова нерухомість
Джерело: 24 канал
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