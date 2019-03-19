Будинок Мухаммеда Алі в Луїсвіллі продали за 1,75 млн дол: фото

35 Читать новость на русском
Будинок, в якому жив Мухаммед Алі перед смертю, продали
Будинок, в якому жив Мухаммед Алі перед смертю, продали / Getty images

Скромний особняк у місті Луїсвілл (штат Кентуккі, США), де перед смертю жив всесвітньо відомий боксер Мухаммед Алі, отримав нового господаря.

Маєток став останньою резиденцією легендарного спортсмена, де він жив перед своєю смертю у червні 2016-го року.

Читайте також: Промоутер Усика анонсував наступний бій українця

Як пише Mansion Global, нового власника для будинку вдалось знайти після того, як кілька разів знижували ціну.

У лютому нерухомість була виставлена на продаж за 1,75 мільйона доларів США.

Мухаммед Алі будинок Луїсвілль США
Будинок Мухаммеда Алі в Луїсвіллі отримав нового власника

Вперше вдова Мухаммеда Лонні Алі намагалась продати будинок незадовго після смерті чоловіка ще восени 2016-го за 2,2 мільйона доларів. У квітні 2018-го за нього просили 1,95 мільйонів, проте тоді нового власника так і не вдалось знайти.

Мухаммед Алі придбав будинок у своєму рідному місті Луїсвіль у 2010 за 1,875 мільйона доларів США.

Маєток площею понад 9 тисяч футів (приблизно 865 метрів квадратних) розташований на земельній ділянці 1,9 акрах.

Окрім 5 спалень, у ньому є дворівневий домашній кінотеатр, вітальня з міні-кухнею та винний погріб. У будинку Алі облаштований власний тренажерний зал, дворівневий кінотеатр та басейн з літньою терасою.

Щоправда, хто став новим власником останнього прихистку Мухаммеда Алі, поки не відомо.

У січні 2019-го на честь легендарного боксера у місті перейменували аеропорт.

Хто такий Мухаммед Алі: дивіться відео

Напередодні розкішний особняк на березі океану у Флориді виставив на продаж відомий американський баскетболіст Шакіл О’Ніл.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
ТОП-10 цитат Ліни Костенко: актуально, як ніколи
сьогодні
5467
Теги: Спорт Бокс Новини США Новини Спорту Зіркова нерухомість
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
сьогодні 10:57 У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
1727
Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
18 березня 21:06 Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
1598
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
18 березня 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
993
Календар матчів другої частини УПЛ: коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"
18 березня 19:19 Календар матчів другої частини УПЛ: коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"
1148
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
18 березня 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
3191
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук