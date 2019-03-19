Будинок Мухаммеда Алі в Луїсвіллі продали за 1,75 млн дол: фото
Скромний особняк у місті Луїсвілл (штат Кентуккі, США), де перед смертю жив всесвітньо відомий боксер Мухаммед Алі, отримав нового господаря.
Маєток став останньою резиденцією легендарного спортсмена, де він жив перед своєю смертю у червні 2016-го року.
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Як пише Mansion Global, нового власника для будинку вдалось знайти після того, як кілька разів знижували ціну.
У лютому нерухомість була виставлена на продаж за 1,75 мільйона доларів США.
Будинок Мухаммеда Алі в Луїсвіллі отримав нового власника
Вперше вдова Мухаммеда Лонні Алі намагалась продати будинок незадовго після смерті чоловіка ще восени 2016-го за 2,2 мільйона доларів. У квітні 2018-го за нього просили 1,95 мільйонів, проте тоді нового власника так і не вдалось знайти.
Мухаммед Алі придбав будинок у своєму рідному місті Луїсвіль у 2010 за 1,875 мільйона доларів США.
Маєток площею понад 9 тисяч футів (приблизно 865 метрів квадратних) розташований на земельній ділянці 1,9 акрах.
Окрім 5 спалень, у ньому є дворівневий домашній кінотеатр, вітальня з міні-кухнею та винний погріб. У будинку Алі облаштований власний тренажерний зал, дворівневий кінотеатр та басейн з літньою терасою.
Щоправда, хто став новим власником останнього прихистку Мухаммеда Алі, поки не відомо.
У січні 2019-го на честь легендарного боксера у місті перейменували аеропорт.
Хто такий Мухаммед Алі: дивіться відео
Напередодні розкішний особняк на березі океану у Флориді виставив на продаж відомий американський баскетболіст Шакіл О’Ніл.