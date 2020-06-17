Володар чемпіонського титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон впевнений у своїй перемозі над Василем Ломаченком. Стівенсон відніс українського боксера до переліку суперників, з якими прагне зустрітися якнайшвидше.

В інтерв'ю порталу EsNews Стівенсон назвав Раяна Гарсію і Ломаченка двома суперниками, з яким він прагне невдовзі зустрітися. Про це повідомляє vRINGe.

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Ломаченко – поєдинок для величі

За словами Шакура, він хоче зустрітися з Гарсією, адже той має велику фанатську аудиторію.

"Є точно два імені, з якими я б хотів зустрітися в рингу якнайшвидше – це Раян Гарсія, тому що у нього величезна фанатська база. Буде схожий поєдинок, як Де Ла Хойя з Флойдом. Зробивши те саме, що і Флойд, я стану суперзіркою", – сказав американець.

Натомість зустріч з Ломаченком, на думку 22 річного Шакура, буде конкурентною.

Поєдинок для величі, бій, який буде найбільш конкурентними – я б сказав, це бій з Ломаченком,

– заявив Стівенсон.

Також Стівенсон вважає, що переможе Ломаченка. На думку Шакура, Ломаченко не програв Орландо Салідо у скандальному поєдинку.

До того часу, як ми зустрінемося він не стане більшим, а я стаю все більше і більше. Я буду першим, хто поб'є його. Я не рахую його поразку Салідо, тому що я дивився цей бій і Лома в той час був недосвідчений. Але я буду як би першою людиною, яка поб'є досвід Ломаченка,

– заявив Стівенсон.

Як відомо, у скандальному та брудному поєдинку Ломаченко – Салідо судді віддали суперечливу перемогу мексиканцю.