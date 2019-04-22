Буду наймати адвокатів, щоб з ними розбиратися, – Роман Зозуля про звинувачення у нацизмі

Український футболіст Роман Зозуля готовий судитися з тими, хто називає його фашистом та нацистом. Серед них і іспанський політик.

Нагадаємо, Спорт24 писав, що лівий іспанський політик та лідер коаліції "Об'єднаний Подемос" Пабло Іглесіас в інтерв'ю виданні Marca назвав Романа Зозулю неонацистом та расистом. За українця одразу вступилися у клубі, пообіцявши надати йому юридичну підтримку.

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Роман Зозуля таки вирішив подати до суду. Відповідачем виступлять і фанати "Райо Вальєкано", які перші розпочали хвилю образ на адресу українця.

"Це не медіа, а окремі особи. Ультраси "Райо Вальєкано" з передмістя Мадриду. У принципі, у них така позиція, що я нацист та фашист. І от недавно іспанським політик заявив, що я і расист. Ситуація була тихою, і от тільки тиждень тому знову. Я вже не звертаю увагу. Всі прекрасно знають, що це неправда. Скоріш за все, буду наймати адвокатів, щоб з ними розбиратися. Це все брехня", – заявив Роман Зозуля.

Скандал навколо Романа Зозулі: що трапилось1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводилися його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.



Відтак перехід гравця у Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".



Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. 29-річний футболіст в поточному сезоні зіграв 28 матчів за "Альбасете", відзначившись 8 голами й 2 результативними передачами. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.