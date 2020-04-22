Буду завжди його підтримувати: Пятов став на захист Ракіцького, який переїхав у Росію

Капітан донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов поділився думкою про перехід колишнього одноклубника Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт".

У зимове трансферне вікно 2019 Ярослав Ракіцький покинув донецький "Шахтар" і перейшов у "Зеніт" із Санкт-Петербурга. Тоді вболівальники в мережі були незадоволені рішенням центрального захисника.

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"Я вважаю, що "Шахтар" сильніший за "Зеніт", але це моя думка. Це його вибір, він так вирішив. Не мені його судити, я його завжди буду підтримувати. Скільки бруду на нього вилилося", – розповів голкіпер в рамках передачі "Циганик LIVE "на Youtube.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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