Будучност – Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" стартує у кваліфікації Ліги Європи сезону 2019/2020. У другому кваліфікаційному раунді українцям буде протистояти чорногорський клуб "Будучност". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в першій грій.

Прогноз на матч Будучност – Зоря

У минулому сезоні "Зоря" посіла тільки 5-е місце в чемпіонаті України, відтак вимушена стартувати у Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду. Луганський клуб змінив тренера: місце Юрія Вернидуба зайняв Віктор Скрипник. Також у "Зорю" перейшли декілька нових футболістів, одним з яких є Владлен Юрченко. Наскільки сильна наразі "Зоря" – поки не відомо.

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Чорногорський клуб "Будучност" став віце-чемпіоном своєї країни, однак у минулому сезоні все ж здобув титул. Столична команда виграла Кубок Чорногорії. Окрім того, "біло-голубі" підписали декількох нових гравців. Клуб "Будучност" ніколи не грав на груповому етапі Ліги Європи, тому команда буде надзвичайно мотивована.

Прогноз Фаворит Спорт

Хоча перший матч відбувається у Чорногорії, фаворитом все одно є українська команда. На перемогу підопічних Віктори Скрипника коефіцієнт 1,73. Перемогу "Будучонсті" в рідних стінах букмекери оцінили коефіцієнтом 4,95. Нічийний результат – 3,45.

Уже зараз букмекери оцінили шанси команди вийти в наступний раунд кваліфікації. Шанси чорногорського клубу оцінені вкрай скромно. На те, що "Будучност" пройде "Зорю" коефіцієнт – 7,50. Прохід "Зорі" у наступний раунд – коефіцієнт 1,07.

Прогноз Pari Match

Коефіцієнт на те, що господарям поля вдасться здобути перемогу в один м'яч – 5,50. Якщо ж такого результату досягне "Зоря" – 3,45. Хороший коефіцієнт на те, що "Зоря" виграє обидва тайми – 5,40.

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Якщо "Будучност" переможе луганців, але при цьому не пропустить у свої ворота, коефіцієнт 6,00. Коефіцієнт на те, що "Зоря" переможе чорногорців і залишить свої ворота недоторканими – 2,75.

Прогноз MarathonBet

Коефіцієнт на те, що команда Віктора Скрипника переможе чорногорців у 1-му таймі й при цьому у 2-му таймі буде зафіксовано нічию – 6,35. Нічию в кожному з таймів букмекери оцінили коефіцієнтом 4,65.

На перемогу "Будучності" із сухим рахунком букмекери дають коефіцієнт 5,85. Якщо "Зорі" вдасться здобути суху перемогу на виїзді – 2,90.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Будучност" – "Зоря" відбудеться у четвер, 25-го липня. Стартовий свисток пролунає, о 21:45. Результат матчу читайте на Спорт24.