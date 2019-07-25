Будучност – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 25-го липня, луганська "Зоря" стартує у Лізі Європи. У другому кваліфікаційному раунді луганці зіграють проти чорногорського клубу "Будучност". Переглянути поєдинок можна буде в Україні по телебаченню.

Перший матч "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок матчу, о 21:45.

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Гру мали показати на телеканалі "2+2". Та згодом офіційний сайт "Зорі" повідомив, що матч з Чорногорії покаже телеканал УНІАН.

Переглянути матч "Будучност" – "Зоря" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень.

Також матч "Будучност" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

Прокоментує цю зустріч Володимир Звєров. Матч-відповідь теж буде показаний на телеканалі УНІАН. Дата і час початку гри в Запоріжжі 1 серпня 19.00.

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі"читайте за посиланням.