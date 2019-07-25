"Зоря" без проблем перемогла "Будучность" у матчі Ліги Європи: відео

У першому таймі луганська "Зоря" двічі забила у ворота чорногорської "Будучності". Дублем відзначився Артем Громов. Загалом же український клуб переміг 3:1.

Будучность – Зоря 1:3

Голи: Петровіч, 60 – Громов, 16, 19, Арвеладзе, 82

Це був перший офіційний матч для українських клубів у новому сезоні. А для "Зорі" – ще й дебют на посаді головного тренера Віктора Скрипника. Тож невідомо, що можна було очікувати від команди. Та й на гру в "Зорі" вийшло одразу 11 українців у старті.

Це варто побачити: Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи

"Зоря" могла претендувати на пенальті в дебюті зустрічі, коли у штрафному збили Громова. Але арбітр матчу проігнорував цей момент.

Та вже на 16-й хвилині зустрічі "Зоря" вийшла вперед. Команди вийшла у швидку атаку, Будківський головою скинув на Хомченовського, а той на фланзі відправив у прорив Михайличенка. Захисник прострелив, і Громов в дотик пробив по воротах. М’яч від захисника "Будучності" залетів у ворота.

Ще до 20-ї хвилини Громов оформив дубль. Хоча заслуга голу цілковито на Будківському. Він запресингував захисника та воротаря, і голкіпер помилився, вибиваючи м’яч. Той відлетів до Громова, і півзахисник в дотик відправив м’яч у ворота.

Після цього гра дещо вирівнялася, і господарі теж мали декілька нагод. Небезпечно пробивали зі штрафного (Шевченко у стрибку відбив м’яч). Згодом воротар "Зорі" ще як мінімум двічі рятував свою команду. Тож на перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користі "Зорі".

До слова: Клуб українців розгромив суперника у кваліфікації Ліги Європи

На початку другого тайму тренер "Будучності" провів одразу дві заміни. А гравці його команди вимагали пенальті у ворота "Зорі", Все через те, що м’яч потрапив у руку Чеберку. Однак і цього разу італійський арбітр не вказав на 11-метрову позначку.

Та все ж таки "Будучность" свій гол забила. Після подачі з кутового Хомченовський залишив без нагляду суперника, який прострелив вздовж лінії воріт. І м’яч від Петровіча влетів у ворота. Хоча є ймовірність, що м’яч перед тим зачепив Чеберка, перед тим, які перетнути лінію воріт.

На 80-й хвилині Громов уступив місце на полі Арвеладзе. І за дві хвилини півзахисник забив третій гол "Зорі" у цьому матчі. пас йому віддав Луньов, який теж вийшов на заміну у другому таймі.

Та перевага у два голи знову могла доволі швидко скоротитися. Але перекладина врятувала ворота Шевченка від пропущеного голу. Хоча м’яч після потужного удару зі штрафного від поперечки вдарився об лінію воріт, але не перетнув її.

Тож "Зоря" перемагає у першому матчі кваліфікації ліги Європи. Тепер команди зіграють у Запоріжжі матч-відповідь. Гра запланована на 1 серпня. Переможець цієї пари зіграє з переможцем пари ЦСКА (Болгарія) – "Осієк" (Хорватія). Болгарський клуб мінімально переміг 1:0 у першому матчі.

Відеоогляд матчу Будучность – Зоря