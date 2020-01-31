24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Букмекери назвали "Ліверпуль" чемпіоном АПЛ та почали виплачувати виграш

29 Читать новость на русском
Букмекери назвали "Ліверпуль" переможцем АПЛ / twitter.com/LFC

Вболівальники "Ліверпуля" отримали подарунок від букмекерської компанії FavBet. Всі ставки на перемогу "мерсисайдців" в Англійській прем'єр-лізі були розраховані як виграшні.

За 14 турів до завершення чемпіонату "Ліверпуль" випереджає свого найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на 19 очок. Тож, швидше за все, підопічні Юргена Клоппа зможуть навесні відсвяткувати дострокове завоювання титулу найсильнішої команди Англії. Варто відзначити, що востаннє чемпіонами Англії "Ліверпуль" ставав у 1990 році. А після створення АПЛ у 1992 році так і не зміг виграти турнір.

До слова: Бруну Фернандеш офіційно перейшов у "Манчестер Юнайтед"

Аналітики FavBet проаналізували ситуацію в Англійській прем'єр-лізі та прийшли до висновку, що "Ліверпуль" в цьому сезоні гідний того, щоб оголосити його переможцем вже сьогодні.

"Таким чином, вболівальники можуть не хвилюватися за результати майбутніх матчів і просто отримувати задоволення від гри "мерсисайдців", – пояснили своє рішення у букмекерській конторі.

Збив на смерть пішохода та втік: поліція розшукує винуватця жахливої ДТП – фото +18
сьогодні
7285
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:37 Український тенісист Стаховський презентував власне вино і провів благодійний аукціон – фото
Вісент Луїс 102
сьогодні 10:03 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 4335
сьогодні 11:05 Тарас Шелестюк – Луїс Альберто Верон: головний боксерський поєдинок цього місяця для України
Андрій Тудовші 180
30 січня 19:05 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 4807
30 січня 15:20 Шевченко провів тренування з зірками українського тенісу
Юрій Семенюк 187
Новини
Більше новин
Залиште відгук