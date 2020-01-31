Букмекери назвали "Ліверпуль" чемпіоном АПЛ та почали виплачувати виграш

Вболівальники "Ліверпуля" отримали подарунок від букмекерської компанії FavBet. Всі ставки на перемогу "мерсисайдців" в Англійській прем'єр-лізі були розраховані як виграшні.

За 14 турів до завершення чемпіонату "Ліверпуль" випереджає свого найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на 19 очок. Тож, швидше за все, підопічні Юргена Клоппа зможуть навесні відсвяткувати дострокове завоювання титулу найсильнішої команди Англії. Варто відзначити, що востаннє чемпіонами Англії "Ліверпуль" ставав у 1990 році. А після створення АПЛ у 1992 році так і не зміг виграти турнір.

До слова: Бруну Фернандеш офіційно перейшов у "Манчестер Юнайтед"

Аналітики FavBet проаналізували ситуацію в Англійській прем'єр-лізі та прийшли до висновку, що "Ліверпуль" в цьому сезоні гідний того, щоб оголосити його переможцем вже сьогодні.

"Таким чином, вболівальники можуть не хвилюватися за результати майбутніх матчів і просто отримувати задоволення від гри "мерсисайдців", – пояснили своє рішення у букмекерській конторі.