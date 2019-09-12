Букмекери не приймають ставки на матчі чемпіонату України з футболу

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Букмекери не приймають ставки на матчі чемпіонату України з футболу
Букмекери не приймають ставки на матчі чемпіонату України з футболу / facebook.com/pg/fcdynamoua

Більшість букмекерських компаній не приймають ставки на матчі чемпіонату України (Favbet Ліги). Уже в суботу, 14-го вересня, відбудуться перші матчі чемпіонату України.

Наразі серед букмекерів ставки на сьомий тур чемпіонату України приймає тільки компанія "Фаворит Спорт".

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Водночас не можна зробити ставки на сайтах Pari Match, "Марафон", "ФанСпорт", 1xbet та інших.

Наприклад, на сайті "ФанСпорт" заблоковані матчі "Львів" – "Динамо" та "Зоря" – "Шахтар". Хоча перша гра відбулася ще влітку, а другий поєдинок відбудеться взимку.

Скріншот

Також на сайтах букмекерських компаній зникла категорія з українською лігою. Водночас можна зробити ставку на матчі українських клубів у єврокубках.

З чим пов'язана ситуація наразі не відомо. Перший матч 7-го туру чемпіонату України відбудеться 14-го вересня. "Олександрія" зіграє проти "Дніпра-1".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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