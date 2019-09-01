Букмекери оцінили шанси "Шахтаря" вийти в плей-оф Ліги Чемпіонів

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Футбольна Європа у передчутті головних клубних баталій планети. Не зайвою на цьому святі буде і Україна, яку на груповій стадії Ліги Чемпіонів традиційно представлятиме донецький "Шахтар".

Шлях до плей-оф турніру гірники прокладатимуть у протистояннях із "Манчестер Сіті", "Аталантою" і загребським "Динамо". І він, буде тернистим, – вважають експерти.

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"Манчестер Сіті" – головний фаворит квартету – тут питань немає.

• Коефіцієнт – 1,143 на перемогу англійців у групі Сі.
• "Аталанта" – друга у черзі – 7,8 на тріумф італійців.
• "Шахтар" – лише третій – 9,2.
• Хорвати – відверті аутсайдери – 101.

Букмекери оцінили шанси

Попри все, загалом шанси на вихід українського чемпіона в одну-восьму доволі непогані.

• Коефіцієнт на вихід в 1/8 – 2,11.
• Потрапляння в у 1/4 – уже куди менш реальне – 8,5.

Букмекери оцінили шанси

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Стартує "Шахтар" у Лізі Чемпіонів, як то кажуть, з місця в кар'єр. 18 вересня у Харкові гірники приймуть головного фаворита турніру "Манчестер Сіті".

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Теги: Ліга чемпіонів Футбол Новини Спорту Спорт ФК Аталанта Манчестер Сіті Шахтар
Джерело: 24 канал
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