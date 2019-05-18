У суботу, 18 травня, львівські "Карпати" зіграють проти чернігівської "Десни". Незадовго до початку матчу букмекери різко змінили коефіцієнти на цей матч.

Ще до початку матчу на перемогу "Карпат" був коефіцієнт в районі 2,25-2,40. Перемога "Десни" оцінена була у 2,70-3,30. Та вже у суботу коефіцієнти були різко змінені на користь львівської команди. Тепер перемога "Карпат" оцінювалася в 1,61-1,75, у той час як перемога "Десни" – аж до 5,00.

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При цьому букмекери з Coolbet взагалі зняли матч з лінії.

Поки букмекери не озвучили причини такої поведінки. Зазвичай таке відбувається у тих випадках, коли на матчі йдуть аномально велика кількість ставок або загальна сума ставок на матч. Це може свідчити про нечесний характер зустрічі.

Матч "Карпати" – "Десна" відбудеться у суботу, 18 травня. Початок зустрічі о 17:00.