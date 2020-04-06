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"Була велика паніка": футболіст Морозюк повідомив, де його дружина підхопила коронавірус

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Ірина Морозюк / Instagram

Український захисник "Різеспора" Микола Морозюк, як й інші футболісти, зараз на карантині. Футболіст знаходиться в Туреччині і дуже переживає за свою дружину.

Як відомо, Ірина Морозюк перехворіла коронавірусом. Наразі з нею все добре.

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Це було десь два з половиною тижні тому. Вона помітила у себе симптоми, яких ніколи не було раніше, здала аналізи. Їй сказали, що все чисто, будь спокійна. По приїзду додому у неї почалася температура. Ірина викликала лікаря додому, а вона їй сказала, що це може бути коронавірус. Була велика паніка. Пізніше вона з'ясувала, що відвідувала один салон, а через кілька днів дівчина, яка була в тому ж салоні, захворіла.

"Моє сприйняття коронавірусу з того, що я чую по телевізору, це ніби ймовірність летального результату в 85-90 відсотків. Але отримавши інформацію від лікаря, безпосередньо, коли моя дружина захворіла, то я дізнався, що є зона ризику людей: літні або ті, у кого є проблеми зі здоров'ям. Вони переживають цей вірус складно. А якщо у вас немає ніяких проблем, ви можете пройти через це взагалі без ускладнень, немов звичайна застуда. Ірина впоралася досить легко. Так, була температура, боліло горло, але все нормально", – сказав Морозюк в ефірі ТК "Футбол".

Чим відома Ірина Морозюк?

Окрім того, що Ірина дружина ексгравця "Динамо" та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.

Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".

У своєму інстаграмі Ірина публікує відверті фото, а під час карантину взяла участь у челенджі з туалетним папером.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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