24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Були проблеми з гвинтівкою, тому не зумів виступити у сезоні: заява українського біатлоніста

- Читать новость на русском
Віталій Кільчицький / facebook.com/vitaliy.kilchytskiy

Біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький розповів, чому пропустив цей сезон та із якими проблемами зіткнувся у біатлоні.

Цим біатлоніст поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Сидимо на карантині, умови шикарні: лідер збірної України відпочиває в Буковелі – відео

Цікаво, як я міг потрапити в команду? Мені не дали дозвіл на гвинтівки в Новояворівську, я не міг виїхати в Шушен. Львівський Центр олімпійської підготовки не зробив жодного збору, на Кубку України не було нікого з команд А і Б. Чемпіонат скасували, – заявив біатлоніст.

Спортсмен не розуміє, як йому тренуватися, на яких змаганнях відібратися, хто оплатить йому хоча б якийсь збір. Віталію хочеться отримати відповіді на цю ситуацію, яка склалася.

Український біатлоніст заявив, що дуже радий успіхам Андрія Доценка, у нього це був найкращий рік в кар'єрі. Якщо якась область, готова взяти в команду, Кільчицький готовий прийняти пропозицію, щоб на два роки до Олімпіади знайти мінімальне фінансування.

Зазначимо, що в минулому сезоні біатлоніст не виступав.

  • 1996 рік став перший у біатлоні для біатлоніста. Починаючи з 2008 року почав виступати за національну збірну України з біатлону.
  • Чемпіон та призер зимової Універсіади, бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону серед юніорів, дворазовий призер чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів, учасник чемпіонатів Європи з біатлону, учасник етапів кубка світу з біатлону.
  • Дебютував на етапах Кубка світу – у грудні 2009 року в спринті в Поклюці та посів 70 місце.
  • Перше попадання в залікову зону – у лютому 2011 року в спринті в Форт-Кенті – 40 місце.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Віталій Кільчицький Новини біатлону
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 54266
сьогодні , 13:07 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Новини України 15657
сьогодні , 09:12 Не виключаю своє повернення у "Динамо": Ярмоленко про майбутню долю кар'єри
Футбол 344
сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Новини України 23407
сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Лікування 141543
сьогодні , 10:55 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася з вболівальниками відвертими фото
Інші види спорту 985
сьогодні , 12:29 Хабіб не може вилетіти на бій з Фергюсоном
Інші види спорту 193
сьогодні , 07:00 Офіційне перенесення бою Усика, ляп Ломаченка та інші новини спорту 29 березня
Інші види спорту 1153
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Софія Кулай
29 березня 12:41 Усик – Чісора: бій офіційно переносять
Михайло Гема
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена
28 березня 16:30 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
28 березня 09:46 Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео
Софія Кулай

Новини
Більше новин
Залиште відгук