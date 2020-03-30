Були проблеми з гвинтівкою, тому не зумів виступити у сезоні: заява українського біатлоніста
Біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький розповів, чому пропустив цей сезон та із якими проблемами зіткнувся у біатлоні.
Цим біатлоніст поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
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Цікаво, як я міг потрапити в команду? Мені не дали дозвіл на гвинтівки в Новояворівську, я не міг виїхати в Шушен. Львівський Центр олімпійської підготовки не зробив жодного збору, на Кубку України не було нікого з команд А і Б. Чемпіонат скасували, – заявив біатлоніст.
Спортсмен не розуміє, як йому тренуватися, на яких змаганнях відібратися, хто оплатить йому хоча б якийсь збір. Віталію хочеться отримати відповіді на цю ситуацію, яка склалася.
Український біатлоніст заявив, що дуже радий успіхам Андрія Доценка, у нього це був найкращий рік в кар'єрі. Якщо якась область, готова взяти в команду, Кільчицький готовий прийняти пропозицію, щоб на два роки до Олімпіади знайти мінімальне фінансування.
Зазначимо, що в минулому сезоні біатлоніст не виступав.
- 1996 рік став перший у біатлоні для біатлоніста. Починаючи з 2008 року почав виступати за національну збірну України з біатлону.
- Чемпіон та призер зимової Універсіади, бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону серед юніорів, дворазовий призер чемпіонату Європи з біатлону серед юніорів, учасник чемпіонатів Європи з біатлону, учасник етапів кубка світу з біатлону.
- Дебютував на етапах Кубка світу – у грудні 2009 року в спринті в Поклюці та посів 70 місце.
- Перше попадання в залікову зону – у лютому 2011 року в спринті в Форт-Кенті – 40 місце.
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