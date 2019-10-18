Були пропозиції під час Євро – літо було гаряче: тренер збірної України з волейболу Крастінш

Тренер збірної України та "Барком-Кажани" Угіс Крастінш розповів, що мав пропозиції під час чемпіонату Європи очолити інший волейбольний клуб. Проте вирішив не змінювати клубну прописку.

Влітку 2019 року Угіс Крастінш вперше в історії вивів збірну України до чвертьфіналу чемпіонату Європи, а також виграв національну першість з "Барком-Кажани".

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Крастінш зізнався, що отримував пропозиції очолити інші команди, але йому все подобається в Україні.

Пропозиції були під час Євро. Нема сенсу називати, хто пропонував контракт, тому що нічого не сталося. Який сенс оголошувати список… Літо було гаряче. У мене нема такого, що я хочу поїхати. Якби таке бажання було – я б зібрав речі й поїхав. У клубі ми працюємо добре, у нас є взаєморозуміння.



У Європі я вже попрацював. Там нема вже нічого такого, що я не бачив. Я вже там був, знаю, як все функціонує та виглядає, чим це пахне – все зрозуміло. Просто так пожити у Європі? Якщо захочеться – поїду, просто так поживу у Європі,

– розповів Крастінш в інтерв'ю Спорт24.

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Також Крастінш розповів, що два роки тому його кликати очолити іншу команду, але він відмовив. За його словами, йому було б цікаво попрацювати в Росії, Польщі, Італії або Франції.

Що відомо про виступ збірної України на Євро-2019?Чоловіча збірна України з волейболу посіла третє місце під час групового етапу. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" вибили за підсумками 5 сетів команду Бельгії.



В 1/4 фіналу Україна в тих же 5 сетах поступилася команді Сербії. Згодом Сербія виграла чемпіонат Європи.