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Де дивитися онлайн матчі чемпіонату Німеччини

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Бундесліга 2019/2020 – де дивитися онлайн чемпіонат Німеччини
Де дивитися онлайн матчі чемпіонату Німеччини / facebook.com/fcbayern.en

Німецька Бундесліга першою у Європі відновлює футбольний сезон, який був призупинений через пандемію COVID-19. Перший стартовий свисток пролунає вже 16 травня о 16:30. Переглянути матчі Бундесліги в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Офіційним транслятор в Україні матчів чемпіонату Німеччини є телеканали "Футбол 1, 2, 3", повідомляє 24 канал.

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Легально матчі чемпіонату Німеччини можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1, 2, 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1, 2, 3" та Setanta Sport.

Бундеслігу можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду матчів потрібно матиму підписку "оптимальна". Вартість підключення складає 97 гривень за місяць.

Календар матчів 26 туру Бундесліги

16 травня

Аугсбург – Вольфсбург початок о 16:30
Боруссія Д – Шальке початок о 16:30
РБ Лейпциг – Фрайбург початок о 16:30
Фортуна Дюссельдорф – Падерборн початок о 16:30
Хоффенхайм – Герта початок о 16:30
Айнтрахт – Боруссія М початок о 19:30

17 травня

Кельн – Майнц початок о 16:30
Уніон Берлін – Баварія початок о 19:00

18 травня

Вердер – Баєр початок о 21:30

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Бундесліга
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