"Хоффенхайм" відкрив 10 тур Бундесліги розгромною перемогою: відео
У п'ятницю, 1 листопада, стартував черговий тур чемпіонату Німеччини з футболу. 10 тур триватиме до 3-го листопада. З результатами всіх матчів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Хоффенхайм – Падерборн 3:0
Голи: Сков, 2, Кадержабек, 15, Локадія, 25
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Хоффенхайм – Падерборн відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Бундесліги
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