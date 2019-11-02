"Хоффенхайм" відкрив 10 тур Бундесліги розгромною перемогою: відео

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Бундесліга 2019 – огляд матчів 1-3 листопада – чемпіонат Німеччини
Чемпіонат Німеччини: результати матчів та відео голів 1-3 листопада / twitter.com/tsghoffenheim

У п'ятницю, 1 листопада, стартував черговий тур чемпіонату Німеччини з футболу. 10 тур триватиме до 3-го листопада. З результатами всіх матчів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Хоффенхайм – Падерборн 3:0

Голи: Сков, 2, Кадержабек, 15, Локадія, 25

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Хоффенхайм – Падерборн відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Бундесліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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