Фантастична нічия "Боруссії" Д та "Лейпцигу", поразка "Байєра": результати 16 туру Бундесліги

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Результати 16 туру Бундесліги

В Німеччині з 17-го по 18 грудня відбудеться 16 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Вердер – Майнц 0:5

Голи: Квайсон, 10, 19, 38, Павленка, 15 (автогол), Матета, 81

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Вердер – Майнц відеоогляд матчу

Аугсбург – Фортуна 3:0

Голи: Макс, 32, 72, Єдвай, 61

Аугсбург – Фортуна відеоогляд матчу

Уніон Берлін – Хоффенхайм 0:2

Гол: Бебу, 56, Баумгартнер

Уніон Берлін – Хоффенхайм відеоогляд матчу

Боруссія Д – РБ Лейпциг 3:3

Голи: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78

Боруссія Д – РБ Лейпциг відеоогляд матчу

Байєр – Герта 0:1

Гол: Рекік, 64

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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