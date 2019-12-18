Фантастична нічия "Боруссії" Д та "Лейпцигу", поразка "Байєра": результати 16 туру Бундесліги
В Німеччині з 17-го по 18 грудня відбудеться 16 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Вердер – Майнц 0:5
Голи: Квайсон, 10, 19, 38, Павленка, 15 (автогол), Матета, 81
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Вердер – Майнц відеоогляд матчу
Аугсбург – Фортуна 3:0
Голи: Макс, 32, 72, Єдвай, 61
Аугсбург – Фортуна відеоогляд матчу
Уніон Берлін – Хоффенхайм 0:2
Гол: Бебу, 56, Баумгартнер
Уніон Берлін – Хоффенхайм відеоогляд матчу
Боруссія Д – РБ Лейпциг 3:3
Голи: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78
Боруссія Д – РБ Лейпциг відеоогляд матчу
Байєр – Герта 0:1
Гол: Рекік, 64
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