Бундесліга офіційно оголосила про відновлення сезону: дата матчів

Німецька Бундесліга першою з топ-європейських чемпіонатів відновлює футбольний сезон. Бундесліга офіційно оголосила про продовження сезону після того, як уряд дозволив проводити матчі.

Два вищих німецьких дивізіони відновлять проведення матчів без глядачів на стадіонах з 16 травня, інформує DW з посиланням на генерального директора Бундесліги Крістіана Зайферта.

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Дербі між "Боруссією" Дортмунд та "Шальке" буде серед перших матчів. "Джмелі" повідомили, що гра відбудеться 16-го травня о 16:30.

️ Die @Bundesliga_DE nimmt am übernächsten Wochenende den Spielbetrieb wieder auf. Für uns geht es mit einem Heimspiel gegen @s04 weiter.



️ 16.05.2020

15.30 Uhr



#BVBS04 #Bundesliga — Borussia Dortmund (@BVB) May 7, 2020

Чинний чемпіон Німеччини "Баварія" повідомила, що зіграє в Берліні 17 травня о 17:00 проти "Уніона".

До зупинки чемпіонату через пандемію коронавірусу одноосібним лідером Бундесліги була "Баварія". Мюнхенці на 4 очки випереджають "Боруссію" Дортмунд.

У Бундеслізі залишилося зіграти ще 9 турів.

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