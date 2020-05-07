24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Бундесліга офіційно оголосила про відновлення сезону: дата матчів

- Читать новость на русском
Бундесліга відновлює сезон: дата матчів
Європейська топ-ліга оголосила про готовність відновити сезон / facebook.com/fcbayern.en

Німецька Бундесліга першою з топ-європейських чемпіонатів відновлює футбольний сезон. Бундесліга офіційно оголосила про продовження сезону після того, як уряд дозволив проводити матчі.

Два вищих німецьких дивізіони відновлять проведення матчів без глядачів на стадіонах з 16 травня, інформує DW з посиланням на генерального директора Бундесліги Крістіана Зайферта.

Читайте також Коли повернеться футбол у Європі

Дербі між "Боруссією" Дортмунд та "Шальке" буде серед перших матчів. "Джмелі" повідомили, що гра відбудеться 16-го травня о 16:30.

Чинний чемпіон Німеччини "Баварія" повідомила, що зіграє в Берліні 17 травня о 17:00 проти "Уніона".

До зупинки чемпіонату через пандемію коронавірусу одноосібним лідером Бундесліги була "Баварія". Мюнхенці на 4 очки випереджають "Боруссію" Дортмунд.

У Бундеслізі залишилося зіграти ще 9 турів.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Бундесліга
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
сьогодні , 16:30 Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
Юрій Семенюк
Найтрагічніші аварії у Формулі-1, які завершувалися смертю: відео
сьогодні , 14:06 Найтрагічніші аварії у Формулі-1, які завершувалися смертю: відео
Михайло Гема
Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео
сьогодні , 13:47 Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео
Юрій Семенюк