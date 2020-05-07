Бундесліга офіційно оголосила про відновлення сезону: дата матчів
Німецька Бундесліга першою з топ-європейських чемпіонатів відновлює футбольний сезон. Бундесліга офіційно оголосила про продовження сезону після того, як уряд дозволив проводити матчі.
Два вищих німецьких дивізіони відновлять проведення матчів без глядачів на стадіонах з 16 травня, інформує DW з посиланням на генерального директора Бундесліги Крістіана Зайферта.
Читайте також Коли повернеться футбол у Європі
Дербі між "Боруссією" Дортмунд та "Шальке" буде серед перших матчів. "Джмелі" повідомили, що гра відбудеться 16-го травня о 16:30.
Чинний чемпіон Німеччини "Баварія" повідомила, що зіграє в Берліні 17 травня о 17:00 проти "Уніона".
До зупинки чемпіонату через пандемію коронавірусу одноосібним лідером Бундесліги була "Баварія". Мюнхенці на 4 очки випереджають "Боруссію" Дортмунд.
У Бундеслізі залишилося зіграти ще 9 турів.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.