"Майнц" яскраво переміг "Кельн" й покинув зону вильоту: результати Бундесліги й відео голів
У п'ятницю, 25 жовтня, стартував 9 тур Німеччини, центральним матчем якого стане рурське дербі. Тур триватиме до 27 жовтня. З результатами всіх матчів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Майнц – Кельн 3:1
Голи: Боетьюс, 21, Куайсон, 57, Озтуналі, 82 – Теродде, 14
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Майнц – Кельн відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Бундесліги
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