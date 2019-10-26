"Майнц" яскраво переміг "Кельн" й покинув зону вильоту: результати Бундесліги й відео голів

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Чемпіонат Німеччини: результати матчів і відео голів 9 туру
Чемпіонат Німеччини: результати матчів та відео голів 9 туру / twitter.com/1fsvmainz05

У п'ятницю, 25 жовтня, стартував 9 тур Німеччини, центральним матчем якого стане рурське дербі. Тур триватиме до 27 жовтня. З результатами всіх матчів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Майнц – Кельн 3:1

Голи: Боетьюс, 21, Куайсон, 57, Озтуналі, 82 – Теродде, 14

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Майнц – Кельн відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Бундесліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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