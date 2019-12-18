Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео

У вівторок, 17 грудня відбувся один з центральних матчів німецької Бундесліги – дортмундська "Боруссія" приймала "РБ Лейпциг".

Боруссія – РБ Лейпциг 3:3

Голи: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78

"Боруссія" перший тайм виграла з різницею у два голи. До обох голів доклався Санчо. Перший раз Санчо сам пробивав по воротах, але Гулачі впорався з його небезпечним ударом. Однак дальній удар Вайгля став проблемою для голкіпера, влетівши над його ногою у ворота.

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Другий гол забив Брандт після пасу Санчо. Але тут варто відзначити і майстерність самого Юліана, який елегантно обіграв суперників, пробивши з гострого кута.

Та вже за десять хвилин другого тайму рахунок став рівним. Двічі відзначився Вернер після грубих помилок у захисті господарів. Перший раз нападник забив у порожні ворота, коли Бюркі вийшов на перехоплення і вибив м'яч головою. Тімо першим зреагував у цій ситуації, забивши гол.

Другий гол – Вернер скористався помилкою суперника, який невдало віддав пас на голкіпера.

Та за дві хвилин "Боруссія" знову була попереду. Цього разу Санчо забив сам, додавши гол до результативної передачі.

Однак на 78-й хвилині рахунок на табло знову був рівним. Шик вдало зіграв на добиванні у штрафному майданчику.

Відеоогляд матчу Боруссія (Д) – РБ Лейпциг

Нічия у цьому матчі дозволила "РБ Лейпциг" закріпитися на першому місці. "Боруссія" ж залишилася третьою, але до кінця туру її можуть обійти й інші команди.