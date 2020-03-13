24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Бундесліга слідом за іншими топ-лігами офіційно вирушила на карантин

- Читать новость на русском
Бундесліга пішла на карантин / Getty Images

Керівництво Німецької футбольної ліги (DFL) вжило заходів у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу.

Ліга скасувала всі матчі 26-го туру Бундесліги і другого дивізіону Німеччини.

Читайте також Всі матчі чемпіонату Англії офіційно призупинені до 4 квітня

Вимушені "канікули" в Німеччині триватимуть до 2 квітня. Футбольна влада Німеччини не стали ризикувати і зупинили проведення матчів чемпіонату негайно.

DFL також повідомила, що 16 березня відбудуться збори, на якому, швидше за все, приймуть рішення про припинення обох турнірів до 2 квітня.

Спочатку планувалося, що всі матчі 26-го туру пройдуть без глядачів, за винятком зустрічі "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так як 2 футболіста господарів заражені коронавірусом.

  • Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії, Іспанії, Франції та Англії. Матчі без глядачів пройдуть в Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.
  • Також у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Бундесліга
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 18:09 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 17:04 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 13:11 Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
Михайло Гема
сьогодні 11:04 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
12 березня 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук