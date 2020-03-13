Бундесліга слідом за іншими топ-лігами офіційно вирушила на карантин

Керівництво Німецької футбольної ліги (DFL) вжило заходів у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу.

Ліга скасувала всі матчі 26-го туру Бундесліги і другого дивізіону Німеччини.

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Вимушені "канікули" в Німеччині триватимуть до 2 квітня. Футбольна влада Німеччини не стали ризикувати і зупинили проведення матчів чемпіонату негайно.

DFL також повідомила, що 16 березня відбудуться збори, на якому, швидше за все, приймуть рішення про припинення обох турнірів до 2 квітня.

Спочатку планувалося, що всі матчі 26-го туру пройдуть без глядачів, за винятком зустрічі "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так як 2 футболіста господарів заражені коронавірусом.

Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії, Іспанії, Франції та Англії. Матчі без глядачів пройдуть в Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.

Також у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

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