Бурда через травму більше не зіграє у 2019 році, Бойко пропустить до 10 днів

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Микита Бурда
Микита Бурда / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" зазнало серйозних кадрових втрат. Столична команда до кінця 2019 року гратиме без центрального оборонця Микити Бурди.

Головний лікар "Динамо" Леонід Миронов розповів про стан здоров'я травмованих футболістів Микити Бурди й Дениса Бойка, інформує сайт киян.

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Бурда зазнав травми у 8-у турі чемпіонату України, в якому "Динамо" у Полтаві розгромило "Ворсклу". Бурда через ушкодження не зміг дограти поєдинок.

Він (Бурда, – Спорт24) був прооперований 3-го жовтня пізно ввечері в Іспанії в клініці професора Рамона Кугата. Операція тривала 2-2,5 години і пройшла успішно,
– повідомив лікар "Динамо".

Приблизний термін відновлення центрального оборонця 5-6 місяців.

Що стосується Дениса Бойка, як відомо, на передігровій розминці перед матчем із "Лугано" в Санкт-Галені він підвернув гомілкостоп. Ми вже зробили МРТ, яка показала, що в нього є перерозтягнення зв'язок зовнішньої групи гомілкостопного суглоба. У принципі, нічого страшного, адже розривів немає. Будемо сподіватися, що його лікування і реабілітація не триватимуть довго – у середньому 7-10 днів,
– сказав Миронов.

Наступний поєдинок "Динамо" зіграє у неділю, 6-го жовтня, у рамках 10-го туру чемпіонату України. "Біло-сині" зіграють проти "Колосу".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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