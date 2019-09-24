Бурді зроблять операцію, ще два основні гравці "Динамо" пропустять гру з "Маріуполем"

Київське "Динамо" перед матчем проти "Маріуполя" в рамках четвертого туру чемпіонату України зазнало кадрових втрат. В останньому матчі проти "Ворскли" травмувався Микита Бурда.

Головний лікар "Динамо" Леонід Мироном розповів, що Бурді зроблять операцію, а його терміни відновлення поки невідомі.

Читайте також: Шевченко викликав ще одного гравця у збірну України на матчі Євро-2020

Микита травмував колінний суглоб в ігровій ситуації. Комплексне обстеження показало, що йому потрібно діагностичне оперативне втручання у вигляді артроскопії колінного суглоба.



Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, ми також будемо знати ступінь і характер внутрішньосуглобового ушкодження, а також терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше. Артроскопічна операція планується на наступному тижні в Іспанії у клініці професора Рамона Кугата,

– цитує Миронова сайт "Динамо".

На матч до Маріуполя не поїде Віталій Миколенко, якому тренерський штаб вирішив дати відпочити.

Травмований опорник Кадірі, у якого м'язова травма. Він ще два тижні буде лікуватися, після чого розпочнеться фізичну реабілітацію.

Поєдинок "Маріуполь" – "Динамо" відбудеться у середу, 24-го вересня. Це перенесений матч 4-го туру УПЛ.