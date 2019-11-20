Бурсак про бій з Лем'є: Головкін показав, що його можна нокаутувати

Сьогодні в музеї Кличко Макс Бурсак та його тренер Юрій Цибенко провели зустріч з представниками ЗМІ. Зустріч була присвячена поєдинку Бурсака з ексчемпіоном світу Давідом Лем'є. Бій відбудеться 7 грудня на арені Bell Centre (Монреаль, Канада).

Бурсак виокремив потужний удар Лем'є та заявив, що наразі працює над роботою в захисті.

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Лем'є володіє гарним нокаутуючим ударом, але для того, щоб нокаутувати, треба попасти. І ми зараз працюємо над захистом, щоб йому це не вдалося. Він – хороший боксер, жорсткий, але при цьому пропускає. Головкін показав, що його можна нокаутувати.



Сондерс показав, що його можна обіграти тактично. Тому все під силу. І якщо буде можливість, я, звичайно, буду намагатися перемогти достроково. Або необхідно домінувати всі раунди, щоб у суддів не залишилося питань. Фізично я до цього готовий,

– зауважив Макс Бурсак.

Бурсак назвав Лем'є топовим середньоваговиком, за яким давно стежить. За словами українця, перемога над Лем'є виведе його на новий рівень.

Радію, що у мене з'явилася така можливість провести бій на виїзді з іменитим суперником, як ми і обговорювали з моїм промоутером. Всевишній почув моє прохання, і цей такий важливий бій для мене відбудеться. Дай Боже перемогти та рухатися далі,

– резюмував українець.

До цього поєдинку Макс готується у Києві під керівництвом тренера Юрія Цибенка.

"Лем'є прямолінійний, вважається нокаутером. Максу не треба буде за ним бігати. Думаю, працюватимемо на середній далекій дистанції, ближче йому не вигідно боксувати. І тоді в нас все вийде", – відмітив Юрій Цибенко.

Якщо порівнювати Макса та Девіда Лем'є за технічно-тактичними параметрами, Макс набагато вищий класом боксер. Лем'є – це панчер, який йде вперед і робить ставку на удар. Але Максим – не новачок, і попасти в нього буде дуже складно. Тому ми розраховуємо виграти завдяки рівню Макса,

– додав тренер.

Ексчемпіон Європи Макс Бурсак у попередньому поєдинку в жовтні цього року отримав перемогу над Бекою Мухулішвілі (5-8, 2 КО) технічним нокаутом у п'ятому раунді.

За плечима у Макса 42 бої на профі-ринзі, 35 перемог, 16 з яких дострокові. Свого часу володів титулами чемпіона Європи, WBA Continental, Intercontinental WBO, а також декілька разів претендував на титул чемпіона світу.

Серед суперників Макса були такі відомі представники середньої ваги як: Гільберто Рамірес, Зак Данн, Хассан Н'жикам, Мартін Мюррей та інші.

Давід Лем’є має в активі 44 бої, 40 перемог та 34 нокаути, пояс Інтернаціонального чемпіона WBC, WBC Francophone у середній вазі. У минулому був чемпіоном світу IBF, Інтерконтинентальним чемпіоном WBO, WBC Continental Americas, WBO NABO, NABF, чемпіоном Канади, а також претендентом на титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBO.

Опозиція у Лем’є не менш дивовижна: Геннадій Головкін, Біллі Джо Сондерс, Хассан Н'Жикам та інші. Останній раз в ринг виходив у вересні проти американця Гаррі О'Саллівана. У цьому поєдинку Давід переміг достроково.