Бути в запасі "Реала" – теж непогано, – Андрій Лунін

Голкіпер "Леганеса", права якого належать мадриському "Реалу", Андрій Лунін прокоментував своє становище в клубі і майбутні матчі збірної України.

Андрій Лунін зізнався, що старанно працює на тренуваннях і чекає свого шансу в "Реалі".

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Я чекаю свого шансу в клубі, працюю на 150%. Коли довіряють і випускають на матч, то намагаюся показувати стабільну гру. Хотілося б, звичайно, в "Реалі" бути. На перших порах у запасі – теж непогано.

"У збірній поки з усіма не встиг поспілкуватися. Португалія – лідер нашої групи, але з усіма можна і потрібно грати в свою гру. Ми кожен матч будемо грати на перемогу, а результат уже побачимо в кінці. Роналду? І що? Його зупиняти можна командними діями. "Атлетіко" ж його зупинив у першому матчі. Тренерський штаб нам розповість, як його втримати",

– сказав Лунін FootballHub.

Вже у п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

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