Бєсєдін – про скандал зі своїм побиттям: Нехай це відео буде уроком – не повторюйте моїх помилок

Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін прокоментував скандальне відео, яке було опубліковано кілька днів тому в різних інтернет-ресурсах. На відео Бєсєдіна побили гопники на квартирі.

24-річний уродженець Харкова зізнався, що скандальне відео відноситься до епізоду 2016 року. Слова Бєсєдіна цитує Tribuna.com.

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Ця неприємна ситуація трапилася чотири роки тому. Я потрапив у погану компанію і чудово розумію, що ця історія мене не прикрашає. З тих пір в моєму житті багато що змінилося. Я професійно ставлюся до футболу, постійно підтримую себе у формі. У мене прекрасна сім'я: дружина і дитина.



Звичайно, зараз нічого подібного зі мною статися не може. Нехай це відео буде уроком для молодих хлопців і дівчат. Не повторюйте чужих помилок. Уважно стежте, з ким ви спілкуєтеся, і не потрапляйте в погані компанії,

– сказав Артем Бєсєдін.

Скандал з Артемом Бєсєдіним: головне

У мережі з'явилося відео скандального характеру за участю 24-річного Артема Бєсєдіна. Воно опубліковане на новоствореному каналі в YouTube під назвою "Товариші по чарці побили зірку "Динамо" і збірної України з футболу Бесєдіна".

Це сталося у 2016 році. Бесєдін потрапив в компанію молодих людей, які стали його ображати. Коли Артем відповів – отримав удар в обличчя і впав зі стільця. Під час скандального моменту "на квартирі у гопників" з ударом по обличчю, в результаті якого у гравця пішла кров, він міг перебувати в стані сп'яніння.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс крупно оштрафував Бєсєдіна за п'яні пригоди в міжсезоння 2016/17, але за футболіста заступився тодішній наставник команди Сергій Ребров, продовживши перебування Артема в столичному клубі.

У 2016 році, на той момент 20-річний футболіст, дебютував за збірну України, очолювану Андрієм Шевченком.

Як побили Артема Бесєдіна: дивітсья відео (18+, ненормативна лексика)