Бєсєдін не визнає свою провину у вживанні допінгу – у "Динамо" запросили документи по справі

Журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" розповів останні деталі справи Артема Бєсєдіна.

За інформацією журналіста, Бєсєдін наполягає, що приймав препарати тільки від лікарів столичного клубу.

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У зв'язку з цією заявою, WADA запросило необхідну документацію у "Динамо" з метою визначити всі обставини ситуації. Таким чином, термін розгляду справи був збільшений до 60 днів.

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна?

Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. У найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.

У нинішньому сезоні Бєсєдін провів 23 матчі за "Динамо", забив у них вісім м'ячів і зробив два асисти. Поки футболіст не відправився з "Динамо" на другий турецький збір, який підопічні Олексія Михайличенка проводять в Белеку.