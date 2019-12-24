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Бєсєдін провалив допінг-тест: що у нього виявили та на скільки його можуть дискваліфікувати

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Артем Бєсєдін / ФК "Динамо"

Нападника київського "динамо" Артема Бєсєдіна тимчасово відсторонили від футболу. Причина – у футболіста виявили допінг після матчу Ліги Європи проти "Мальме".

Першими про це заявили ведучі програми "ТаТоТаке". Згодом інформацію підтвердили й в "Динамо", однак заявили, що поки йде розслідування, вони не можуть надати будь-яких коментарів.

До слова: Артема Бєсєдіна піймали на допінгу: хто ще з українських клубів потрапляв у скандали

Самі ж ведучі "ТаТоТаке" з посиланням на власні джерела розповіли деталі цієї ситуації. Вони заперечили той факт, що Бєсєдін не прийшов на допінг-тест (за це йому загрожувало чотири роки дискваліфікації). Однак саме після матчу проти "Мальме" в його результатах виявили заборонені препарати. Які саме – не називається. Та це точно були не наркотичні речовини, про що писали деякі ЗМІ.

Максимальний термін дискваліфікації, який загрожує Бєсєдіну – чотири роки. Однак все буде вирішуватися в УЄФА. Поки дати слухання ще не обрали.

Дивіться відео з програми "ТаТоТаке" про Артема Бєсєдіна

Натомість 23-річного нападника відсторонили на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності. "Динамо" через цю ситуацію повернуло з оренди нападника Назарія Русина. який першу половину сезону провів в оренді в луганській "Зорі".

У цьому сезоні Артем зіграв за "Динамо" 23 матчі та забив 8 голів. Також Бєсєдін провів у 2019 році 2 матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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