Бйорндален виступить на "Гонці легенд" у Білорусі

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Дарія Домрачева та Уле Ейнар Бйорндален виступлять у Білорусі
Дарія Домрачева та Уле Ейнар Бйорндален виступлять у Білорусі / Sputnik Беларусь

Відомий норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален виступить у "Гонці легенд" напередодні чемпіонату Європи з біатлону в білоруських Раубичах. Гонка запланована на 18 лютого.

Про це заявила дружина Бйорндалена біатлоністка Дарія Домрачева в ефірі телеканалу "Білорусь 5".

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При цьому, за її словами, у "Гонці легенд" міг взяти участь і чотириразовий олімпійський чемпіон та семиразовий чемпіон світу німець Свен Фішер. Однак він не встигне повернутися з Солт-Лейк-Сіті, де працюватиме експертом на телебаченні під час етапу Кубка світу.

Для самої Домрачевої "Гонка легенд" стане офіційним прощанням з великим спортом.

окрім "Гонки легенд", у Раубичах з 18 по 24 лютого пройдуть чемпіонат Європи з біатлону, а також етап Кубка світу з фрістайлу.

Хто такий Уле Ейнар Бйорндален?
Біатлоніст, восьмикратний олімпійський чемпіон, найбільш титулований спортсмен в історії чемпіонатів світу з біатлону (20 перемог). У квітні 2018 року Бйорндален заявив про закінчення кар’єри. На той час йому було 44 роки. Однак після цього спортсмен взяв участь у Різдвяній гонці (комерційний турнір напередодні Нового року на стадіоні в німецькому Гельзенкірхені) в парі зі своєю дружиною. Він фінішував третім завдяки шляхетному вчинку німця Бенедикта Доля, який пропустив його вперед перед самим фінішем.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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