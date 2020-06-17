Чарівна легкоатлетка Магучіх вразила неймовірними фото
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала яскраві фото із тренування. Дівчина вже активно готується до майбутніх змагань.
Світлинами Ярослава Магучіх поділилась у своєму Instagram. Фото неабияк привернули увагу підписників.
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Численні фани не обійшли стороною та написали багато компліментів на адресу дівчини. Як бачимо, спортсменка знаходиться у відмінній фізичній формі.
Чудовий початок дня – ранкове тренування,
– підписала Магучіх.
Досягнення Ярослави Магучіх
- У 2019 році Ярослава Магучіх стала срібною призеркою чемпіонату світу з результатом 2,04 м.
- Спортсменку визнали кращою легкоатлеткою року в Україні. Також Ярослава Магучіх разом із ще однією українкою Мариною Бех-Романчук перемогли у найпрестижнішій серії міжнародних легкоатлетичних турнірів World Athletics Indoor Tour.
- Легкоатлетка у зимовому сезоні-2020 двічі била світовий юніорський рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту.
- У січні 2020 року Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка у Львові, який проходив в закритому приміщенні. Українка перемогла з результатом 1.99 м. Легкоатлетка вирішила зробити додаткові спроби, підкоривши з третього разу висоту 2.01 м. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.
- Вже через декілька днів на змаганнях у німецькому Карлсруе Ярослава подолала висоту 2,02 м, які офіційно і стали новим світовим рекордом U-20 у приміщенні. Попереднє досягнення – 1,99 м було встановлене американкою Вашті Каннінгем у березні 2016 року.
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