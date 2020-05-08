Чарівна Юлія Левченко показала, як би вона виглядала в "Сімпсонах": фото
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася малюнком, на якому вона зображена в стилі персонажа з відомого мультсеріалу "Сімпсони".
Левченко опублікувала світлину у своєму офіційному інстаграмі. Автор картинки Даніал Лімбада, повідомляє 24 канал.
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Раніше Спорт24 повідомляв, що зірковому футболісту Кріштіану Роналду сподобалося, як Юлія Левченко виконала його челендж.
Португалець поширив у свою сторіс пост Юлії, поставивши схвальний смайл.
- Юлія спеціалізується у стрибках у висоту. Вона є срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
- Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
- Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.
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