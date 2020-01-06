Чарівна американська футболістка забила ефектні голи на шостому місяці вагітності: відео

Футболістка збірної США Алекс Морган на одному з тренувань забила гол, будучи на шостому місяці вагітності.

Відповідні відео вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

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Одна з найкращих футболісток світу вправно забиває голи під час тренування, незважаючи на те, що знаходиться на шостому місяці вагітності.

Морган чекає дитину від футболіста клубу "Лос-Анджелес Гелаксі" Сервандо Карраско. Очікується, що дівчина народить в квітні.

30-річна американка в даний момент виступає за французький "Ліон", у складі якого вона в 2017 році ставала переможницею жіночої Ліги чемпіонів. Зі збірною США Морган двічі вигравала чемпіонат світу, а також один раз завоювала золоті медалі Олімпійських ігор. У 2012 році Морган посіла третє місце в голосуванні за звання найкращої футболістки року.