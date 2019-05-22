Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Екс-шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна поділилася в своєму Instagram першою фотографією з Парижа.

Тенісистка вже прибула до столиці Франції на турнір Roland Garros-2019.

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Paris 1.0 @hublot

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy to be with @hublot in Paris ️ #greatevent ️

Публикация от Simona Halep (@simonahalep)

Сподіваюся, що я отримаю трохи більше підтримки від глядачів, тому що я разом з Гаелем Монфісом, а також, можливо, через свою гру! Однозначно, для нас обох це буде особливий турнір. Мені завжди подобалося виступати на Ролан Гаррос. Коли на корті грають французи, то глядачі завжди дуже голосно за них вболівають, і мені завжди влаштовували тут теплий прийом,
– прокоментувала Еліна Світоліна.

До слова, вперше з 2013 року Еліна Світоліна приїхала на Ролан Гаррос, не маючи в своєму активі жодної перемоги на грунті на турнірах WTA в основній сітці.

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Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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