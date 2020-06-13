Чарівна Білодід вразила красивими фото
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід поділилась із вболівальниками черговими неймовірними фото. Дівчина могла б скласти серйозну конкуренцію професійним моделям.
Спортсменка поділилась світлинами у своєму Instagram. Білодід зазначила, що любить, коли вдома панує затишок та комфорт.
Варто побачити Красуня Дарія Білодід приголомшила модельними фото
Під постом Дарії вболівальники відзначили красу дівчини. Менше, ніж за добу світлини зібрали вже понад 28 тисяч вподобань.
Дзюдоїстка протягом усього карантину активно тренується у домашніх умовах. Її відмінну форму можна побачити на світлинах спортсменки.
Додамо, що про дзюдоїстку вболівальники зможуть побачити фільм із небезпечною назвою "Анаконда".
Досягнення Дарії Білодід: головне
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.