Час Головкіна добігає кінця, хочу стати тим, хто завершить його епоху, – Дерев'янченко

Претенденти на чемпіонський пояс IBF у середній вазі Сергій Дерев'янченко та Геннадій Головкін вперше прокоментували майбутній бій. Боксери зустрінуться 5-го жовтня у США.

Сергій Дерев'янченко, коментуючи майбутній бій проти Головкіна, заявив, що хоче завершити епоху Геннадія.

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Дуже приємно знову перебувати в "Медісон-Сквер-Гарден". Хочу сказати спасибі моїй команді: Лу Ді Беллі, Кіту Конноллі, Елу Хеймону, Андре Розьє, Гаррі Старку. Спасибі команді Головкіна, що прийняли цей поєдинок і домовилися.



Я розумію, з ким буду боксувати. Це колишній чемпіон світу і найкращий середньоваговик. Я розумію, що його час добігає кінця, – і я хочу стати саме тим боксером, який завершить його епоху,

– сказав Дерев'янченко.

Водночас Головкін заявив, що побоюється українця, оскільки в нього сильна команда.

Я дуже радий повернутися у Нью-Йорк, який вважаю своїм другим домом. Зараз все складається дуже добре. Я працюю зараз з найкращими людьми в боксі. У мене є прекрасний суперник, якого я дуже давно знаю.



Сергій Дерев'янченко – дуже класний боксер. Це не гра, а справжній поєдинок. Трохи побоююсь, адже знаю, що у Сергія дуже сильна команда. Знаю, що Дерев'янченко відчуває себе сильним і впевненим у собі, але це бокс. Ніхто не знає, хто вийде з рингу переможцем,

– заявив Головкін.

Поєдинок Дерев'янченко – Головкін офіційно відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку (США). Переможець буде зобов'язаний провести перший захист чемпіонського титулу протягом півроку після жовтневого поєдинку.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая . Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.