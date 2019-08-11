Час літати: українська бігунка зачарувала мотивуючим фото
Українська легкоатлетка Ольга Ляхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram мотивуюче фото під час тренування.
Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції.
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На світлині – видовищний кадр спортсменки під час бігу.
Час літати. Всім – хорошого настрою,
– підписала фото бігунка.
З останніх перемог легкоатлетки – бронза на етапі "Діамантової ліги" у бігу на 800 метрів.
Джерело: 24 канал
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