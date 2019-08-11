Час літати: українська бігунка зачарувала мотивуючим фото

168 Читать новость на русском
Ольга Ляхова
Ольга Ляхова / instagram.com/olga.lyakhovaya

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram мотивуюче фото під час тренування.

Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції.

Читайте також: Українська бігунка Ляхова засвітила стрункі ноги і підкачаний прес: привабливе фото

На світлині – видовищний кадр спортсменки під час бігу. 

Час літати. Всім – хорошого настрою,
– підписала фото бігунка.

З останніх перемог легкоатлетки – бронза на етапі "Діамантової ліги" у бігу на 800 метрів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Найсмішніші меми тижня: Великий брат, ОМОН гасить протести і "корова ночі"
сьогодні
4034
Теги: Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком розгромив "Челсі" в першому турі АПЛ: відео
сьогодні 20:41 "Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком розгромив "Челсі" в першому турі АПЛ: відео
895
Трансфери команд УПЛ: онлайн
8 серпня 16:04 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11955
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9 серпня 17:08 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6977
Карпати – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 20:32 Карпати – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
673
"Десна" завдала першої поразки "Дніпру-1" в УПЛ: відео
сьогодні 18:55 "Десна" завдала першої поразки "Дніпру-1" в УПЛ: відео
242
Новини
Більше новин
Залиште відгук