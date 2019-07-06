Час освіжитися: українська легкоатлетка Бех-Романчук спокусливо облилась водою для фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com

Українська легкоатлетка Марина-Бех Романчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram видовищне фото, де вона облила себе водою.

Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину і здобула чимало перемог для України.

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Окрім того, вона активно веде свій акаунт в соцмережі і доволі часто ділиться новими фото та відео з тренувань і відпочинку. 

На останній світлині Марина Бех-Романчук позує у спортивному костюмі, освіжаючи себе водою прямо з пляшки.

На гарячому тренуванні час освіжитися,
– підписала фото спортсменка.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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