Час освіжитися: українська легкоатлетка Бех-Романчук спокусливо облилась водою для фото
Українська легкоатлетка Марина-Бех Романчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram видовищне фото, де вона облила себе водою.
Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину і здобула чимало перемог для України.
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Окрім того, вона активно веде свій акаунт в соцмережі і доволі часто ділиться новими фото та відео з тренувань і відпочинку.
На останній світлині Марина Бех-Романчук позує у спортивному костюмі, освіжаючи себе водою прямо з пляшки.
На гарячому тренуванні час освіжитися,
– підписала фото спортсменка.
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Джерело: 24 канал
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