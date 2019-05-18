Чехія та Фінляндія здобули розгромні перемоги на чемпіонаті світу з хокею: відео

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Фінляндія перемогла Велику Британію на ЧС з хокею 2019
Фінляндія перемогла Велику Британію на ЧС з хокею 2019 / MATT ZAMBONIN / HHOF-IIHF IMAGES

Італія та Велика Британія продовжують ганебно виступати на чемпіонаті світу з хокею 2019. Цього разу команди зазнали розгромних поразок від Чехії та Фінляндії.

Фінляндія – Велика Британія 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Британці віддали чимало сил у матчі проти США, мало не створивши сенсацію. І навіть встояли перший період у грі проти Фінляндії. Та вже на початку другого періоду фіни реалізували більшість. А згодом закинули ще дві шайби.

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У третьому періоді за 2:33 хвилини до кінця гри Куусела закинув у порожні ворота, зробивши рахунок 4:0. Це була 30-та шайба, яку Велика Британія пропустила на цьому чемпіонаті світу.

Коли до фінальної сирени залишалося 11 секунд, Лехтонен встановив остаточний рахунок – 5:0 на користь збірної Фінляндії, яка гарантувала собі вихід у плей-офф.

Чехія – Італія 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Надалі без забитих шайб на чемпіонаті збірна Італії. Зате пропустили італійці вже 38 шайб. Вісім з них – у матчі проти Чехії.

Дві шайби у цьому матчі на рахунку Міхала Фроліка. Він також віддав дві результативні передачі.

 

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Теги: Спорт Чемпіонат світу з хокею 2019 Хокей
Джерело: 24 канал
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